الديهي للمخالفين: اقتنصوا الفرصة الذهبية لتصويب أخطاء الماضي



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن الدولة أمامها فرصة تاريخية كي تنطلق بانتهاء ملف مخالفات البناء، مشيدًا بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن الرئيس اتخذ أصعب القرارات في أخطر الأوقات غير عابئ إلا بمصلحة الشعب.



وعن مصير المبالغ المتحصلة من التصالح على مخالفات البناء، أوضح أن كل رسوم التصالح طبقًا للقانون تدخل في حساب خاص لوزارة المالية، ويتم إعادة ضخ تلك الأموال للاستثمار في المكان الجغرافي التي تم تحصيلها منه.



ومن جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن سعر متر الأرض في الريف على مستوى محافظات مصر يبلغ 50 جنيه وهو الحد الأدنى المقرر لقيم التصالح.



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

ناشد الإعلامي نشأت الديهي، مرتكبي مخالفات البناء، بسرعة تقديم طلبات التصالح خلال المدة المقررة والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري، قائلًا: "على كل مخالف اقتناص فرصة ذهبية لتصحيح أخطاء الماضي".