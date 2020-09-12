يزن السعيد يختتم الصيف بـ"اللالي"

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أطلق المطرب الأردني يزن السعيد أغينة جديدة منفردة حملت إسم "اللالي" مساء أمس الخميس على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، الأغنية من كلمات هشام صادق وألحان مدين.

وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتتولى شركة "شبكة" الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، التوزيع الديجيتال لها على جميع المنصات الرقمية.

وكان يزن السعيد قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام جزء قصير من الأغنية قبل طرحها رسميا، ونالت إعجاب متابعيه، خاصة وأن الأغنية مميزة بكلماتها ولحنها الشرقي السريع.

وتعد أغنية "اللالي" هي الأغنية السابعة ليزن السعيد باللهجة المصرية وهي مجمل أغنياته، ومن المقرر أن يطلق قريبا عدد من الأغنيات بلهجات مختلفة.

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