الديهي: كل من أفسد في الوحدات المحلية يحاسب الآن

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إجراءات إزالة المخالفات في المباني "مريرة وصعبة للغاية، لكنها خطوة لابد منها، كإزالة ورم سرطاني من الجسد".



ووجه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، رسالة طمأنة للمواطن قائلًا: "أطمئن المواطن المصري، أن كل من أذنب وأفسد يحاسب الآن".



وأوضح أنه يتم الآن استدعاء موظفين من الوحدات المحلية، بعضهم خرج من الخدمة لوصوله سن المعاش القانوني، وتم تحويل جميع المشتبه بهم في تلقي رشاوى لغض الطرف عن مخالفات البناء، للنيابة العامة والنيابة الإدارية.



وعن قيمة التصالح في المخالفات، أوضح أن تلك الرسوم ليست "جباية" من الدولة، بل إن الحكومة تخطط لعدم تكرار أي مخالفة من أي نوع مجددًا ولغلق هذا الملف للأبد.



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري