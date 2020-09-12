الديهي: قانون التصالح "همسة عتاب" للمخالفين.. وغيابه خيانة

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قانون التصالح على مخالفات البناء بمثابة "همسة عتاب" من الدولة للمخالفين، لكي يوفقوا أوضاعهم، وبدونه سيكون "خيانة ما بعدها خيانة" في حق الدولة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن قانون التصالح يجابه ظاهرة اسشرت وتجذرت في المجتمع منذ 60 عامًا، حتى الجذور تعفت من الفساد في البناء.



وتابع: "ما جرى خلال هذه الفترة، محاولة لإنقاذ المريض وتصويب أوضاع كانت خاطئة"، موضحًا أن الدولة خسرت ما يقارب 90 ألف فدان من المساحات الزراعية منذ 2011 وحتى الآن.



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري