تأهل لايبزيج وفرانكفورت إلى الدور الثاني بكأس ألمانيا

حسمت فرق لايبزج وبوروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورج واينتراخت فرانكفورت التأهل إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا بعد أن حققت جميعا الفوز خارج ملعبها اليوم السبت في الدور الاول.





واكتسح مونشنجلادباخ مضيفه أف سي أبيرنيولاند 8 /صفر وفاز لايبزج على مضيفه نورنبرج 3 /صفر وفولفسبورج على مضيفه يونيون فيورستينوالدي 4 /1 وفرانكفورت على مضيفه ميونخ 1860 بنتيجة 2 /1.





كما تأهل اوجسبورج وكولون للدور الثاني بفوز الأول على مضيفه إينتراخت سيلا 7 /صفر وفوز كولون على مضيفه ألتجلينج 6 /صفر.





وفي مباريات أخرى فاز اوزنابروك على مضيفه تودسفيلد 1 /صفر وبوخوم على مضيفه اينجيرس 3 /صفر وتعادل ماينرزهاجن مع ضيفه فيورث 1 /1.



