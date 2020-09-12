محافظ الفيوم: 185 مليون جنيه حصيلة طلبات التصالح



-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي -تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن - لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن - البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر - "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي" - تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه - فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما -نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

قال الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، إن هناك أكثر من 37 ألف مواطن، تقدموا بطلبات تصالح بنسبة تتخطى الـ 95% من المخالفات المرصودةوتابع "الانصاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن المحافظة تتلقى يوميًا أكثر من 1500 طلب تصالح، وبعد خفض أسعار التصالح من قبل رئيس الوزراء، من المتوقع أن ترتفع طلبات التصالح الفترة المقبلة، ولذلك تم فتح باب التصالح في الوحدات المحلية في القرى الأم، بالإضافة لـ 6 مراكز الكترونية تعمل على مدار الساعة.وأشار إلى أن حصيلة طلبات التصالح حتى الآن تخطت الـ 185 مليون جنيه، وخفض الأسعار اليوم من شأنه يزيد الحصيلة الفترة المقبلة.وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا