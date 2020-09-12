بهاتريك صلاح.. ليفربول يعبر عقبة ليدز يونايتد في مباراة الـ7 أهداف

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزًا مثيرًا على حساب ليدز يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل محمد صلاح الهدف الاول في الدقيقة الرابعة عن طريق ركلة جزاء، وتعادل هاريسون لفريق ليدز يونايتد في الدقيقة 12.





وتقدم الريدز مرة أخرى عن طريق فيرجيل فان دايك، وعاد ليدز بالتعادل عن طريق بامفورد، واحرز صلاح الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 33 من اللقاء.





وتعادل كيلتش لفريق ليدز يونايتد في الدقيقة 66 من الشوط الثاني، بينما سجل صلاح هدف فوز ليفربول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.





ويسعى فريق ليفربول للمحافظة على لقب البريميرليج هذا الموسم، وذلك بعد التتويج به في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ نسخة 1990.



