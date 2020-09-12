صلاح عبد الله ينعى وفاة عزمي مجاهد

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نعى الفنان صلاح عبد الله، وفاة عزمي مجاهد وذلك من خلال مشاركته صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "عبد الله" قائلا: " مصري وطني مخلص طيب جدع،أسد بقلب طفل وطفل بقلب أسد،نعم ياحبيبي هكذا رأيتك في المرات القليلة التى فيها ألتقيتك

أسألكم الفاتحة والدعاء للكابتن عزمي_مجاهد".



يذكر أن عزمب مجاهد قد توج بأحسن لاعب، كرة طائرة بأفريقيا وكأحسن لاعب في مصر ثلاث مرات، وحمل شارة منتخب مصر ونادي الزمالك لمدة 16 عاما.