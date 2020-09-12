أحمد موسى: السيسي انحاز لأهالي 4500 قرية وخفض متر التصالح إلى 50 جنيهًا (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز إلى أهالي 4500 قرية بعد تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء إلى 50 جنيهًا في الريف.

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أنه تم تعميم 50 جنيهًا سعر متر التصالح على كافة القرى والكفور والنجوع في مختلف المحافظات.

وتوقع الإعلامي أحمد موسى أن يبدأ من غدا زيادة في عدد المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بنسبة كبيرة بعد خفض سعر متر التصالح في القرى.

وأضاف أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرر خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح، موضحا أن عدد من المحافظات قررت خفض أسعار قيمة التصالح في مخالفات البناء حتى 70%.


وطالب الإعلامي أحمد موسى من عدد من المحافظين بخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء بعد خفضها بنسبة 20% فقط خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه مع تخفيض الأسعار سيكون الإقبال متزايد من جانب المواطنين للتصالح في مخالفات البناء.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

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