تأجيل العرض الخاص لـ فيلم "زنزانة 7"

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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قرر صناع فيلم "زنزانة 7" الغاء العرض الخاص بعد ان كان من المقرر أن يقام فى سينما 6 اكتوبر يوم الثلاثاء المقبل.

في سياق متصل، روج الفنان أحمد زاهر لفيلمه الجديد "زنزانه 7" وشارك جمهوره ومتابعيه صورة الأفيش الرسمي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق "زاهر" على الصورة قائلاَ:" باقى من الزمن ٦ ايام على زنزانه ٧ يارب التوفيق من عندك".

فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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