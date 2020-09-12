حبس تشكيل عصابي لخطفه طفلا بالهرم وطلب مليون جنيه

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:20 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من ٧ أفراد، لخطفهم طفلا ١٣ عامًا بمنطقة الهرم، لعلم ٢ من المتهمين بثراء والده فيما طلبوا فدية مليون جنيه.

وقرر المتهمان الأول والثاني خلال التحقيقات باتفاقهما على اختطاف المجني عليه للتحصل على الفدية لعلمهما بثراء والده نظرًا لسابقة عملهما بحراسة العقار سكنهم وتعامل والدة المجني عليه معهما لتوصيلها وأنجالها عقب عملهما كسائقين لسيارات أجرة.

وأضاف المتهمان بقيامهما بالاستعانة بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهما حيث قام المتهم الثالث باستدراج المجني عليه من أمام العقار سكنه بزعم تسليمه متعلقات أرسلها والده له وأصطحبه بسيارة ملاكي قيادة المتهم الرابع يستقلها بصحبته المتهمان الخامس والسادس واحتجزوه بمنزل المتهم الخامس وعقب ذلك قام المتهم السابع بالاتصال بوالدته ومساومتها على دفع الفدية ولدى استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا قاموا بإطلاق سراح المجني عليه.

وأرشد المتهمون عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول المستخدم في عملية المساومة بإلقائه من أعلى الطريق الدائري

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من ربة منزل، 33 سنة، تفيد بغياب نجلها طالب، عمره 13 سنة، وتلقيها اتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله مليون جنيه كفدية لإعادته.

وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل سائق، عمره 31 سنة، وشقيقته، 35 سنة، جزار، 35 سنة، مقيمين بدائرة قسم بولاق الدكرور، عامل، 25 سنة، شيف، 29 سنة، موظف 36 سنة، عامل 35 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، الرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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