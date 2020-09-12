بسبب مثل إباحي.. منعت آخر أفلامه من العرض.. ما لا تعرفه عن المخرج علي رجب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
رحل عن عالمنا مساء اليوم المخرج علي رجب وذلك عن عمر ناهز الـ56 عاما،والذي كانت آخر أعماله الفنية فيلم "ويزو سكول".

وانتهى تصوير فيلم "ويزو سكول" منذ عامين ولكنه لم يعرض، حيث لاقى عدد من الأزمات منها رفض الرقابة عرض الإعلان الدعائي للفيلم،وذلك بسبب وجود بالفيلم إيحاءات خادشة للحياء وتجسد دور البطولة فيه الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر.

وكشف المخرج علي رجب عن الأزمات التي تعرض لها الفيلم قائلا: ""ما زال الفيلم يواجه مشاكل مع جهاز الرقابة للمصنفات الفنية، رغم أني استجبت لطلباتهم، وحذفت واحدة من 3 ملحوظات أبدوها".

وذكر علي رجب توقف افيلم بسبب وجود مثل شعبي به قائلا: "مسيرك يا كوسة تيجي على سن المقوار، مثل شعبي يعبر عن الصبر الطيب، إلا أن الرقابة فسرته على أنه مثل إباحي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ويزو سكول على رجب المخرج علي رجب أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد - محمد صلاح يسجل الهاتريك في شباك ليدز يونايتد.. ويتذكر مؤمن زكريا

منذ ساعة

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

برشلونة يعلن عن ترتيب قادته في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى مؤمن زكريا

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

فايلر يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

منع عرض "Night School" في الكويت لاحتوائه على مشاهد خادشة للحياء

ويزو نجمة "مسرح مصر" تستعد لاستقبال مولودها الأول

إبرام سمير يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس اتهام فكرة فيلم "انت ايه" بالسرقة!

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:02 م

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

08:01 م

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

06:30 م

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

04:01 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟