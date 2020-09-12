بسبب مثل إباحي.. منعت آخر أفلامه من العرض.. ما لا تعرفه عن المخرج علي رجب

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رحل عن عالمنا مساء اليوم المخرج علي رجب وذلك عن عمر ناهز الـ56 عاما،والذي كانت آخر أعماله الفنية فيلم "ويزو سكول".



وانتهى تصوير فيلم "ويزو سكول" منذ عامين ولكنه لم يعرض، حيث لاقى عدد من الأزمات منها رفض الرقابة عرض الإعلان الدعائي للفيلم،وذلك بسبب وجود بالفيلم إيحاءات خادشة للحياء وتجسد دور البطولة فيه الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر.



وكشف المخرج علي رجب عن الأزمات التي تعرض لها الفيلم قائلا: ""ما زال الفيلم يواجه مشاكل مع جهاز الرقابة للمصنفات الفنية، رغم أني استجبت لطلباتهم، وحذفت واحدة من 3 ملحوظات أبدوها".



وذكر علي رجب توقف افيلم بسبب وجود مثل شعبي به قائلا: "مسيرك يا كوسة تيجي على سن المقوار، مثل شعبي يعبر عن الصبر الطيب، إلا أن الرقابة فسرته على أنه مثل إباحي".