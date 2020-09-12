عاجل.. إخلاء سبيل صالح جمعة





حصل صالح جمعة لاعب الأهلي على إخلاء سبيل من القضية الثانية التي اتهم فيها خلال الساعات الماضية واحتجز على إثرها في النيابة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.





وكان فريقًا قانونيًا من النادي الأهلي، برئاسة محمد فتحي، المشرف العام على الشؤون ‏القانونية، تواجد مع اللاعب بأحد أقسام الشرطة، لمتابعة تطورات الموقف، بعدما قررت النيابة إخلاء سبيله في قضية التصادم أمس، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.





وتم دفع الكفالة لصالح، ولكن تبين وجود قضية أخرى على نجم الأهلي؛ ما تسبب في تأجيل إجراءات الإفراج عنه.





و خلال الساعات الماضية أسفرت التحقيقات مع صالح جمعة في القضية الثانية بحصوله على إخلاء سبيل حيث ينهي اللاعب ومحاميه بالإضافة للفريق القانوني من الأهلي باقي الإجراءات تمهيدا لخروجه.





والقضية الثانية كان صالح متهما فيها بصدم شاب بسيارته في منطقة الجيزة خلال شهر مارس الماضي



