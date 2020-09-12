عماد الدين حسين: البناء المخالف حول الأراضي الزراعية إلى غابات أسمنية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الكاتب عماد الدين حسين، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان موفق اليوم في حديثه عن مخالفات البناء خاصة أن طريقة شرحه كانت بسيطة جدًا، لافتَا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية كان عشوائيًا وحول الأراضي الزراعية إلى غابات أسمنتية.

وتابع "حسين"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن الإعلام عليه أن يبذل أكبر جهد ممكن، لتوعية المواطنين بمخاطر البناء على الأراضي الزراعية، خاصة أن مصر فقدت 400 ألف فدان خلال آخر 40 عامًا.

ولفت إلى أن قرار الحكومة بخفض أسعار التصالح لـ 50 جنيه للمتر في الريف كان جريئًا، خلاف أن السداد سيكون على 3 سنوات.


وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..

- الرئيس وجه بتحديد 50 جنيهًا قيمة متر التصالح بالريف.
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيًا.
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن.
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عامًا.
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه.
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي".
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر.
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية.
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن.
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن.
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف.
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي.
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.

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