"صحة كفرالشيخ" توقع الكشف الطبي على 53 مرشحًا محتملًا لـ "النواب"

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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن هناك 53 مترشحًا محتملا لإنتخابات مجلس النواب قد تقدموا للكشف الطبي وتلقي الخدمة، وذلك في ظل توجيهات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.



وقامت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور وائل محمد سرحان، مدير المعمل الإقليمي بكفرالشيخ، والدكتور طارق الشربيني، مدير العلاجي، والدكتور عبدالعزيز سليمان، مدير القومسيون الطبي، بالفحص لمتقدمي وراغبي الترشح لمجلس النواب 2021، وذلك بالمعمل الإقليمي بكفرالشيخ.



وكذلك توقيع الكشف الطبي بالقومسيون مستشفى كفرالشيخ العام مستشفى دسوق مستشفى سيدي سالم حيث يقوم المتقدم الترشح بالحجز على الموقع المخصص من قبل وزاره الصحه ثم التوجه للمعمل الإقليمي بكفرالشيخ لتحليل المخدرات والمسكرات والكحوليات ثم التوجه القومسيون لتوقيع الكشف الطبي باطنه ونفسيه وعظام وحرصا المعمل الإقليمي والقومسيون على تقديم الخدمه وتسهيل الإجراءت الورقيه بكل يسر.



وأكدت سلام، أن المديرية تهدف إلي تقديم الخدمه الطبيه بكل كفاءه وجوده يرضى عنها المواطن.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.