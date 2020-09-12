أستقرار في أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12-9-2020

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار الخضراوت والفاكهة استقرار بجميع الأسواق اليوم السبت 12-9-2020، مع توافر المعروض منها، خاصة بعد ارتفاع نسبة الأراضي المزروعة على مستوي الجمهورية.

 

وجاءت اسعار الخضراوت والفاكهة اليوم السبت 12-9-2020 بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور كالأتى :

 

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و 3.5 جنيه.

البصل بين 2.75 و 3.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

البامية بين 14 و18 جنيها.

 

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و 6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 جنيه و 6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و 32 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

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