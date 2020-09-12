أستقرار في أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12-9-2020
سجلت أسعار الخضراوت والفاكهة استقرار بجميع الأسواق اليوم السبت 12-9-2020،
مع توافر المعروض منها، خاصة بعد ارتفاع نسبة الأراضي المزروعة على مستوي
الجمهورية.
وجاءت اسعار الخضراوت والفاكهة اليوم السبت 12-9-2020 بحسب الموقع
الرسمي لسوق العبور كالأتى :
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 جنيه و 3.5 جنيه.
البصل بين 2.75 و 3.75 جنيه.
الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.
البامية بين 14 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و 6 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 3 جنيه و 6 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
المانجو العويس بين 17 و 32 جنيها.
المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها.
المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
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