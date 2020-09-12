عبدالرازق توفيق: قانون التصالح يزيد قيمة الوحدة 3 أضعاف



-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن.



- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما.



- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه.



- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي".



- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر.



- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن.



-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن.



- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي.



- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.

قال الكاتب الصحفي، عبد الرازق توفيق، إن لقاء مصطفى مدبولي، مع الإعلاميين والصحفيين كان لقاء كاشف ووضح كثير من المغالطات والشائعات.وتابع "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن اللقاء أرسل رسائل مهمة في دحر الأكاذيبوأكد الكاتب الصحفي أنه منذ عام 2011 وحتى الآن تم تآكل 70 ألف فدان من الأرض الزراعية بسبب البناء العشوائي، لافتا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطن، ويساعده على تقنين وضعه، ويزيد من مضاعفة قيمة العقار 3 أضعاف.وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا.