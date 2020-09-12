رئيس مدينة ملوي يتفقد عدد من الشوارع لمتابعة إزالة الإشغالات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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اجرى اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، جولة تفقدية بعدد من شوارع المدينة، للوقوف على الحاله العامة للشوارع ومتابعة حالة الاشغالات بشارع العرفانى وتونى بيك.

واكد رئيس المدينة بإزالة كافة الإشغالات والمخلفات أمام المحال التجارية، والعمل على متابعة عدم عودتها مرة أخرى، لضبط الحركة المرورية لتسهيل حركة السير سواء أمام المواطنين أو السيارات.

والتصدي للمخالفين وتحقيق سيولة مرورية وتأمين حركة السيارات وعبور المواطنين.

وكان رئيس المدينة قد أصدر عدد من القرارات لضبط الحالة العامة بالشوارع وتضمنت حظر وضع إشغالات أمام المحال العامة، والمحال التجارية، وإلزام أصحاب تلك المحال بوضع صناديق لجمع القمامة أمام المحال.

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