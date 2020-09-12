عبد المنعم سعيد: البناء العشوائي يضر مصر من الناحية الزراعية والغذائية

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قال الكاتب والمفكر عبد المنعم سعيد، إن مخالفات البناء بدأت منذ عشرات السنوات من خلال التعدي على الأرض الزراعي بالبناء المخالف للقانون.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن البناء العشوائي يضر مصر من الناحية الزراعية والغذائية.



وأوضح أن الدولة تريد أن تحل مشكلة قائمة، ولا تريد جلب الأموال، مؤكدا أن هناك محاولة جادة من الدولة لوقف مخالفات البناء والتعديات.



وأكد أنه يوجد مدن جديدة في مصر يمكن للمواطنين الانتقال إليها، وأن مصر نفذت مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الماضية وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء.



ولفت إلى أن البناء العشوائي سيقف عند هذا الحد ولن يتم السماح بوجود بناء عشوائي مخالف مرة أخرى.





وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري