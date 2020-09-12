الشرطة البريطانية: اعتقال شخصا يشتبه بتخطيطه لهجوم بالمتفجرات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عن اعتقال شخصا للاشتباه بتخطيطه لهجوم بالمتفجرات، بعد استلامه طردا يعتقد أنه يحوي مواد متفجرة.

وقالت الشرطة إن "المحققين من قسم مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة اعتقلوا اليوم السبت رجلا في العقد الثاني من عمره في كامبريدج للاشتباه في محاولته تنفيذ تفجير أو حيازة مواد متفجرة لتعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر".

وبينت الشرطة أن التحقيق يتعلق بـ"طرد مشبوه" تم استلامه عبر البريد في عنوان سكني شمالي لندن في العاشر من الشهر الجاري بعد تلقي عدة بلاغات حول طرد مشبوه، مشيرة إلى أن "المتخصصين قاموا بإبطال مفعول ما يعتقد أنه عبوة متفجرة".

وشهدت عدة مدن أوروبية على مدار السنوات القليلة الماضية عمليات اعتداء تنوعت بين طعن ودهس، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي عددا منها، كما أعلنت حالات إنذار أمنية على خلفية ضبط طرود مشبوهة.

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