الزراعة: البناء على الأراضي الزراعية اعتداء على الدولة (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:17 م
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تصل لـ 500 ألف جنيه، خلاف الاستثمارات الخاصة بتحلية المياه أو اعداد مجموعة من الآبار لري أي رقعة مستثمرة، لافتَا إلى أن البناء العشوائي على الأراضي الزراعية يكلف الدولة مليارات.

وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الاعتداء على الأراضي الزراعية يؤثر على الأمن الغذائي للدولة المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق مليارات للزيادة الرقعة الزراعية لمواكبة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية يعتبر اعتداء على الدولة المصرية بالكامل، ويجب على المزارعين أن يعلموا خطورة الاعتداء على الأراضي الزراعية.

ولفت إلى أن الرقعة الزراعية تقترب من 10 مليون فدان، وهذه الرقعة تكفي الـ 100 مليون مصري الآن، خلاف استيراد بعض المحاصيل الاستراتيجية من الخارج.


وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا 

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

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