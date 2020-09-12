كاتب محذرا: التعدي على الأرض الزراعية يفقدنا أمننا الغذائي



-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري - سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي -تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن - البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن - لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية - البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر - "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي" - تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه - فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما -نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن -نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن رسائل رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم كانت قوية، وتستهدف طمأنة المواطن.وأشار "الكشكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن مصر فقدت أخصب الأراضي الزراعية بسبب التعديات، وتعويضها يحتاج مبالغ ضخمة، منوها بأنه لو استمر التعدي على الأراضي الزراعية سنفقد أمننا الغذائي.وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف