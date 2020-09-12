السنغال تسجل 44 إصابة جديدة بكورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم السبت، عن تسجيل 44 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني مارس إلى 14237 إصابة.

وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة أنه بعد إجراء 1093 فحصا تم تسجيل 44 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 23 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 10373، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 295 شخصا، ويتابع 3568 مصابا علاجهم في المستشفيات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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