صلاح يحقق رقمًا قياسيًا بالدوري الإنجليزي بعد التسجيل في شباك ليدز يونايتد

حقق محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي رقمًا قياسيًا جديدًا بعد هدفيه في شباك ليدز يونايتد خلال المباراة المقامة حاليا على ستاد "الأنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي 2020 - 2021.

وجاء هدف محمد صلاح الأول بعد مرور 5 دقائق فقط من بداية المباراة وذلك من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على المدافع روبين كوش لاعب ليدز يونايتد داخل منطقة الجزاء في محاولة لإبعاد تسديدة نجم مصر، وعاد الفرعون المصري وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه بالدقيقة 33 من زمن اللقاء.





ووفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لفريقه بالدوري الإنجليزي في 4 مواسم متتالية بالبطولة.





وسجل "صلاح" في شباك واتفورد في افتتاح موسم 2017 /2018، وعاد وسجل مجددًا في مرمي وست هام في موسم 2018 / 2019، قبل أن يكرر الأمر نفسه في الموسم الماضي 2019 / 2020 أمام نوريتش سيتي، وفعل ذلك مجددًا للموسم الرابع على التوالي وسجل هدفين مرمي ليدز يونايتد حتي الآن وقبل شوط كامل على نهاية اللقاء.





كما أصبح نجم منتخب مصر ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الإفتتاحية لفريقه بالبريميرليج لـ4 مواسم متتالية، حيث سبقه تيدي شيرينجهام نجم توتنهام هوتسبير السابق وفعل ذلك في مواسم 1992/1993، 1993/1994، 1994/1995، 1995/1996.





يذكر أن صلاح سبق وتوج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين 2017 / 2018، 2018 / 2019، وسجل 19 هدفا بالبطولة الموسم الماضي ولكن فاز بالجائزة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بعدما تصدر قائمة الهدافين بـ23 هدفا.