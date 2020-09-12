باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع نجم روما

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًا عن تعاقده رسميًا مع الإيطالي أليساندرو فلورينزي ظهير أيمن روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فلورينزي البالغ من العمر 29 عامًا هو من ناشئي روما ولعب على سبيل الإعارة في الدور الثاني من الموسم الماضي في فالنسيا الإسباني وخاض مع خفافيش فالنسيا 14 مباراة فقط في جميع البطولات.

ونوهت التقارير الصحفية أن فلورينزي خاض ذئاب العاصمة الإيطالية حتى الآن 280 مباراة في جميع البطولات وسجل 28 هدفًا وصنع 32 هدف آخرين بينما خاض مع المنتخب الإيطالي 36 مباراة حتى تلك اللحظة.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي له عبر موقعه على شبكة الإنترنت:"يسرّ نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن انضمام أليساندرو فلورينزي إلى صفوف النادي قادمًا من صفوف روما الإيطالي".

واختتم النادي بيانه:"ينضم فلورينزي إلى نادي العاصمة الفرنسية على سبيل الإعارة لمدة موسم أي حتى 30 يونيو 2021 ويتضمن عقد الإعارة إمكانية الشراء النهائي".