بريطانيا تسجل 9 وفيات و3497 إصابة جديدة بكورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع أمس الجمعة الذي سجلت فيه 3539 إصابة.

وأكدت السلطات الصحية تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 41623.

يذكر أن حصيلة الإصابات التي سجلت يوم الجمعة كانت الأعلى منذ منتصف مايو، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لفرض حظر جديد على التجمعات اعتبارا من يوم الاثنين للحد من تفشي الفيروس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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