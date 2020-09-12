الزراعة: مجرد رصد معدات للتعدي على الأرض الزراعية نعتبرها مخالفة (فيديو)

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إننا مررنا بفترة لم ندرك قيمة الأرضي الزراعية وضرورة الحفاظ عليها، منوها بأن مصر تشهد حاليا طفرة حقيقية في الحفاظ على الأرض الزراعية.



وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TEN"، مساء السبت، إلى أن الأرض الزراعية تعتبر أمن قومي للدولة المصرية، بالإضافة إلى أنها أمن غذائي، منوها بأن التعدي على الأرض الزراعية يؤثر على العمالة المباشرة وغير المباشرة.



ونوه المتحدث باسم وزارة الزراعة، بأنه بمجرد رصد وجود معدات أو مواد تستخدم في التعدي على الأرض الزراعية، فأنهم يعتبرونها مخالفة.



وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري