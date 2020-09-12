تعرف على قرارات لجنة معاينة العقارات بالدقهلية (صور)

Advertisements

ترأس اليوم السبت هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، برئاسة اجتماع لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذه، بتكليف من الدكتور أيمن مختار نائب المحافظ.



وأوضح نائب المحافظ أنه تم خلال اجتماع اليوم استعراض تقرير أعمال المعاينات على الطبيعة والرخص لـ 11 عقار بنطاق حى غرب ومركز المنصورة، وتقرر عرضها على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنه بشأنها.



وتم متابعة كافة التوصيات التي أوصت بها لجنة الامانة الفنية فى تقريرها عن العقارات بنطاق الوحدات المحلية المشار اليها،وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد، والمقدم ايهاب الشيوى نائبا عن مستشار عسكرى المحافظة، عقيد محمد الجندى مندوبا عن مديرية أمن الدقهلية والمهندسة سهير نعيم وكيل وزارة الاسكان، وجميع اعضاء اللجنه من إدارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.



كما تقرر خلال الاجتماع قيام الوحدات المحلية بمركز طلخا وحى شرق المنصورة بسرعة ارسال الملفات الخاصة بالتراخيص ل 25 من عقار نطاقهم الى اللجنة وممثلى جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء وذلك لسرعه فحصها واعداد التقارير لها بمعرفة اللجنه المشكلة لهذا الغرض من داخل اللجنة العليا لمراجعة اعمال البناء.



جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتاكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات.



وعلي صعيد اخر أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن صرف الدفعة 142 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة أغسطس 2020 وذلك بإجمالى مبلغ 463 ألف جنية موزعة على 8 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.





وأضاف مختار أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة عدد 29 شاب وفتاه 15 من الذكور - 14 من الاناث وذلك لإقامة مشروعاتهم





وقال المحافظ ان بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخة بلغت 87.965 مليون جنيه استفاد منها 11725 شاب وفتاة ( 5632 ذكور - 6093 أناث)



جاءت تصريحات المحافظ بناءا على التقرير الذى عرضته زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.



وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



