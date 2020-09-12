سلبية مسحة كورونا لجميع ضيوف قرعة مونديال اليد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد علاء السيد عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة اليد  سلبية عينة كورونا لجميع ضيوف مصر الأجانب  عقب العودة إلي بلادهم بعد المشاركة في حفل قرعة المونديال مع لجنة التفتيش الدولية علي الملاعب والفنادق ، واثبتت التحاليل الطبية سلامتهم عقب عودتهم لبلادهم واجراءهم مسحة كورونا عقب مغادرة الأراضي المصرية ..
واكد علاء السيد أن هناك حالة من الرضا كبيرة لدي الاتحاد الدولي واعضاء اللجنة المنظمة منذ وصول هذا الخبر السار خاصة أنه شارك في الحفل مجموعة من دول مختلفة مثل 
 روسيا ، وألمانيا ، بولندا ، وبيلاروسيا والبحرين ، وقطر ، بالإضافة للجنة التفتيش علي الفنادق والملاعب ، من ألمانيا والبرتغال وانجلترا ، الدنمارك  ،  واشار السيد إلي أن سلبية العينة خطوة  إيجابية جدا في نجاح المونديال و الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها اللجنة الطبية برئاسة  دكتور حازم خميس ووزارة الصحة المصرية  منذ وصول ضيوف مصر الاجانب إلي القاهرة ، والتي يترقبها العالم الذي يتابع مصر عن قرب الذي ينظم الحدث العالمي الأبرزل في ظل انتشار جائحة كورونا

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