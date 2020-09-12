الداخلية يفوز على غزل المحلة وديا

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تغلب فريق الداخلية، على فريق غزل المحلة، بهدف دون مقابل، في المواجهة الودية، التي أقيمت السبت، بملعب السكة الحديد.



سجل هدف الفوز للداخلية اللاعب زيزو، من ركلة جزاء، حصل عليها زميله علي حسين، في الدقيقة 75.



وشهدت الدقيقة 85 حصول الفريق المحلاوي على ركلة جزاء تصدى لها الحارس محمد صبحي.



وخاض الغزل، مباراة ودية وحيدة، عقب العودة من فترة الراحة، تعادل خلالها مع فريق الزرقا، بهدف لكل منهما.



وفي المقابل، خاض الداخلية، 5 مباريات ودية، حقق خلالهم، الفوز على منتخب الإسماعيلية، 6-0، والشرقية 3-1، وتعادل مع اتحاد الشرطة 3-3، وتغلب على البنك الأهلي 1-0، وتعادل مؤخراً، مع بلدية المحلة بدون أهداف.