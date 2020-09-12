"انت قلت ايه".. ياسمين عبد العزيز تستوجب أحمد العوضي بعد حلقته مع منى الشاذلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع من استضافة الاعلامية مني الشاذلي للفنان أحمد العوضي في برنامجها" معكم مني الشاذلي " وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهر" العوضي" في الفيديو وهو يقلد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ويردد "ضحكت يعني قلبها مال".

تفاعل جمهور "ياسمين" مع الفيديو وكان أبرزهم الفنان أحمد العوضي الذي علق قائلاً :" هنعرف كلنا بعد الحلقة" لترد عليه قائلة :" ضحكت يعني قلبها مال".

وخاضت ياسمين عبد العزيز في مسلسل و" نحب تاني ليه" السباق الرمضاني مع الفنان شريف منير ولبفنان كريم فهمي "و تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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