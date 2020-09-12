العراق يسجل 4106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و60 حالة وفاة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 4106 إصابات و60 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفحصت الوزارة خلال ذات المدة 18949 نموذجا، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ ظهور الفيروس في العراق 1883048 نموذجا.

وسجلت الوزارة أيضا 3887 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 221283 حالة، ومنذ ظهور الجائحة بلغت الإصابات في العراق 286778 إصابة، بينما الوفيات فبلغت 7941 وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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