نجمة البومزا جنة حامد تستعد لبطولة العالم وتحلم بالذهبية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تستعد نجمة منتخب مصر الوطنى والنادى الأوليمبي السكندرى للتايكوندو فى البومزا الاداء الحر جنة  الله حامد للمشاركة فى بطولة العالم للبومزا المنتظر اقامتها فى شهر نوفمبر المقبل .

وتتدرب النجمة جنة الله حامد وسط أجواء معنوية مرتفعة للغاية بعدما توجت مطلع الشهر الجارى بالمركز الاول والميدالية الذهبية للاداء الحركى. الحر سيدات  فوق 17 عاما فى البطولة العربية الافتراضية الاولى عبر اون لاين والتى نظمها الاتحاد العربى   للتايكوندو بالتعاون مع الاتحاد المغربي .

وسبق ان حققت الواعدة المتألقة جنة الله حامد مع المنتخب الوطنى لقب بطولة العالم ايضا فى عام 2018 وفازت ايضا بلفب بطولة امريكا الدولية فردى .

ورغم تعرض النجمة جنة للاصابة بالرباط الصليبى و إجرائها جراحة منذ مايقرب من عام وابتعادها عن اللعبة الا انها تمكنت من العودة باصرار وطموح رائع لحصد الالقاب ورفع اسم مصر عاليا .

وتقول جنة الله حامد انها رفضت الاستسلام او اليأس بعد اصابتها بالصليبى واصرت على العودة مرة اخرى لاسيما وانها تنتمى الى عائلة كروية رياضية عريقة ومن اكبر العائلات الرياضية فى مصر .

قالت إن عائلتها تعشق الرياضة والتحدى منذ عشرات السنين وخرج منها نجوم كرة وابطال رياضات اخرى أمثال الراحلين عادل كبير العائلة ونجم غزل المحلة فى عصرها الذهبى احمد ويسرى احمد نجم الاتحاد السكندرى ونجما الاهلى والزمالك السابقين ايمن شوقى واحمد سارى ونجم المصرى والاوليمبى السابق والمدير الفنى الحالى اكرامى يسرى ومحمد وشريف يسرى ووسيم ووائل عادل وكابتن منتخب مصر الأوليمبي السابق للكرة الطائرة وشقيقة احمد سارى وهى نادية سارى وكابتن منتخب مصر لتنس الطاولة ولاء عادل احمد.

واشادت النجمة الصاعدة جنة حامد بالطفرة التى تشهدها الرياضة فى مصر عامة والنسائية خاصة فى وجود الوزير الرياضى النشط الدكتور اشرف صبحى ومشيدة ايضا بمجهودات مجلس ادارة اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم فى تطوير اللعبة وتحقيق الانجازات على كل المستويات وبادارة نادى الأوليمبي فى الاهتمام ورعاية الابطال .

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