نسرين طافش تروج لمسلسلها الجديد "الوجه الآخر "

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أعلنت الفنانة نسرين طافش عن مواعيد عرض مسلسلها الجديد "الوجه الآخر ".



حيث شاركت جمهورها بمجموعة صور لها عبر حسابها بإنستجرام ، وظهرت نسرين بالصور أنيقة مرتدية فستان أسود لامع ، وعلقت قائله :"الوجه الآخر الليلة علي سي بي سي وتطبيق واتش ات ، مواعيد العرض في الأستوري".



مسلسل "الوجه الآخر " يعرض من السبت للأربعاء من كل اسبوع الساعة الحادية عشر مساءً.



الوجه الآخر" يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، هبه الأباصيري ، دنيا المصري وآخرين.



"الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.