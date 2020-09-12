فاركو يهزم الأولبمبي برباعية وديا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على نظيره، فريق الأوليمبي، بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المواجهة الودية، التي أقيمت، اليوم السبت، بملعب عز الدين يعقوب، ضمن استعدادات الفريقان، لعودة دوري القسم الثاني.

سجل رباعية نادي فاركو، علي بهيج، وهشام فتح الله ، وسجل للاوليمبي وعبد الله الرويني.

ولعب فاركو، مؤخراً، عدد من اللقاءات الودية، حيث تعادل مع حرس الحدود 1-1، وتغلب على الترسانة 1-0، وسيراميكا 1-0، وسبورتنج 1-0، وتعادل مع بني سويف، 1-1ـ وفاز على الحمام 3-1.

كما خاض الأوليمبي، 4 لقاءات ودية، فاز خلالهم على فريق كابيتال إف سي 3-0، ودلفي 3-1، والرجاء 1-0، ودمنهور 1-0.

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