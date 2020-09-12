بهذه الكلمات.. يوسف الشريف يدعم سيدة القطار

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دعم الفنان يوسف الشريف سيدة القطار التي أصرت أن تدفع أجرة القطار لعسكري بالجيش ، والتي أصبحت حديث السوشيال ميديا مؤخرًا.



حيث نشر يوسف الشريف صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : ست الكل الست المصرية الجدعة الطيبة ، هي دي مصر.



يُذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية"، والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

