بهذه الكلمات.. يوسف الشريف يدعم سيدة القطار

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
دعم الفنان يوسف الشريف سيدة القطار التي أصرت أن تدفع أجرة القطار لعسكري بالجيش ، والتي أصبحت حديث السوشيال ميديا مؤخرًا.

حيث نشر يوسف الشريف صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : ست الكل الست المصرية الجدعة الطيبة ، هي دي مصر.

يُذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية"، والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل عقد رمضان صبحي "الفلكي" مع بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

طلائع الجيش يكشف حقيقة اقتراب كريم طارق من الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

منذ 38 دقيقة

نجم ليفربول يصدم برشلونة وكومان

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 18 ساعة

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تريزيجيه يصنع هدفًا فى فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد وديًا

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعة

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

هدف الأهلي وبيراميدز.. المقاصة يحدد سعر رحيل محمد إبراهيم

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:34 م

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

05:16 م

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

04:01 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟