بهذه الكلمات.. يوسف الشريف يدعم سيدة القطار
السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:04 م
فايقة محمد عادل
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دعم الفنان يوسف الشريف سيدة القطار التي أصرت أن تدفع أجرة القطار لعسكري بالجيش ، والتي أصبحت حديث السوشيال ميديا مؤخرًا.
حيث نشر يوسف الشريف صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : ست الكل الست المصرية الجدعة الطيبة ، هي دي مصر.
يُذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية"، والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020.
وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.
حيث نشر يوسف الشريف صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : ست الكل الست المصرية الجدعة الطيبة ، هي دي مصر.
يُذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية"، والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020.
وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.