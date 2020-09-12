المهندس أحمد محمد علي يكشف السبب وراء تطوير روبوت المفرقعات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
الفجر
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أعلن المهندس أحمد محمد علي، أحد عضاء فريق تطوير الروبوت الخاص بالكشف عن الفرقعات عن آخر تطورات الريبورت وكذلك آخر تطورات مشروع تخرج لهذا العام لطلبة كلية الهندسة قسم إتصالات وحسابات جامعة حلوان.


وقال المهندس أحمد محمد علي:  الفكره أتت عندما رأوا أن هناك مشكلة بتواجه المجتمع وبتهدد حياة كثير أخواتنا من خبراء المفرقعات سواء في القوات المسلحة او الشرطة المصرية.

وأضاف علي:  البروجكت عبارة عن جعل خبير المفرقعات يكون في مكان أمن ونقل كل اللى بيحصل ف محيط القنبله بث مباشر له بالاضافة الى أى حركه كان بيقوم بيها خبير المفرقعات قديمًا وهو امام القنبله يستطيع حاليا فعلها وهو ف المكان الامن وتنتقل من غير delay (تأجيل) بالأضافة لحركة الروبوت ستكون عن طريق لوحة المفاتيح من خلال جهاز الكمبيوتر، وأستطعنا ان نجعل خبير المفرقعات من خلال VR يقدر يتحكم فى حركه الكاميرا اللى هتنقله البث المباشر من خلال حركة رأسه يمينًا ويسارًا وفوق وتحت وتنقل له الصوره كما لو كان موجود ف المكان.

وإختتم: ذلك المشروع سنقوم بتطويره وهذا سيوفر على الوطن الكثير والكثير من أرواح أخواتنا من القوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى تكلفته المرتفعة عندما نستوردة من الخارج وقدم المهندس أحمد محمد علي الشكر والتقدير لفريق عمل هذا المشروع من زملائه المهندسين وهم ابراهيم عبداللطيف ابراهيم، احمد محمود محمد فرج، احمد محمود عنتر، مصطفي وليد فاروق
احمد هشام عبدالعزيز، وإلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الهندسة جامعة حلوان.

وتقوم الإدارة العامة للمكتبات بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، بفتح أبوابها وخدماتها من الإطلاع على جميع مقتنياتها فى شتى المجالات من خلال المكتبة المركزية ومكتبات الكليات، مشاركة منها فى مسابقة المشروع الوطني للقراءة الذى أعدته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات بفرعها الإقليمي في مصر وإفريقيا، وتنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة.

حيث أشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم إلى أهمية القراءة بالنسبة للطلاب، وعلى أهمية اقتناء مكتبة شخصية داخل كل منزل فهى تساعد على تكوين شخصية متميزة، معتبرًا القراءة أفضل مخزون للطلاب خلال مسيرتهم العملية والاجتماعية.

ويعد هذا المشروع هو مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع المصري على القراءة وجعلها ممارسة يومية لديهم، ومن بين هذه الفئات طلاب الجامعات والدراسات العليا. 


وتأتى فكرة المسابقة فى ضرورة أن يقرأ كل متسابق (30) كتابًا باللغة العربية ويلخصها في الموقع الالكتروني للمشروع، على أن تكون الكتب في (5) مجالات معرفية وتأتى المنافسة الخاصة بطلاب الجامعات تحت مُسمَّـى "المدونة الماسية"، وهى أحد أهم أبعاد المشـــروع الأربعة، وتختص بالتنافس بيـــن جميع طلاب جامعات مصر.

ويمكن للطلاب المشاركة في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع عن طريق ملء استمارة بيانات بشكل مجاني دون أي رسوم.


هذا وتبدأ التصفيات الأولى في يناير 2021، وتنتهي جميع مراحل التصفيات نهاية شهر مارس 2021، ويُقام حفل خاص لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز، وتتمثل الجائزة الاولى الفوز بمليون جنيه، والفائز الثاني نصف مليون جنيه، والفائز الثالث ربع مليون جنيه، ومن الرابع حتى العاشر 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى ميداليات وشهادات تقدير، ورحلات ثقافية مدفوعة إلى أفضل مكتبات العالم تميزا.

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