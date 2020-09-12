حكاية أغنية.. "العيون السود" قصة حب وردة وبليغ حمدي.. وكانت مخصصة من أجل عودتها للفن مرة أخرى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى وفاة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وواحدة من أجمل ما غنت الفنانة الكبيرة وردة، من ألحانه وهي "العيون السود".

بدأت الحكاية كتب بليغ حمدي، مطلع أغنية "العيون السود" التي أكملها صديقه الشاعر محمد حمزة ولحنها هو، فقد رفضه والدها وأجبرها أن تتزوج جمال قصري، ضابط جزائري، وأنجبت منه اثنين "رياض ووداد".

بعد سنوات من ابتعاد وردة عن الفن، سافر عدد من الفنانين المصريين إلى الجزائر للاحتفال بعيد الاستقلال، فذهبت وردة للقائهم في الفندق، وكان من بين الحضور هدى سلطان ومحمد رشدي وبليغ حمدي، الذي أمسك بالعود وجاءته فكرة أغنية "العيون السود"، التي كتب عددًا من أبياتها في هذا التوقيت.

غني لها تلك الأغنية التي ألفها لنجاة الصغيرة ولكنه نسى وغناها أمام وردة فغنتها فيما بعد، لذا حاول الشاعر محمد حمزة، تهدئة الموقف، قائلًا "بليغ يعبر عن رغبتنا جميعا في عودتك لجمهورك".

وأمسك بليغ آنذاك بورقة وقلم وكتب: "وعملت إيه فينا السنين فرقتنا لا، غربتنا لا، ولا دوبت فينا الحنين السنين، وبحبك والله بحبك، أد العيون السود بحبك وإنت عارف أد إيه كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا يا حبيبى".

ثم قام بدندنة المقطع على العود فادمعت عيون وردة، وقالت له: "حلوة أوى يا بليغ كمل فقال: "أنا كنت كاتب دول بس"، فردت: "لو كملتها هسمع كلامك وأرجع مصر أغنيها"، فادمعت عيونه من الفرحة.

كانت آخر كلمات بليغ لها قبل مغادرة الجزائر "حرام عليكي تحرمينا وتحرمي جمهورك من فنك.. يا ريت تراجعي حساباتك"، حسب روايتها في أحد اللقاءات التليفزيونية.

وفي نفس العام عادت وردة لمصر بعد انفصالها عن زوجها بسبب إصرارها على عودتها للغناء كما أوصاها بليغ، وكان هو أول المستقبلين لها في مطار القاهرة، بدآ سويًا طريق عودتها، فغنت له في حفل "أضواء المدينة" أغنيتين من ألحانه "العيون السود" التي جسد بها بليغ قصة حبه لها، و"والله يا مصر زمان".

حققت نجاحًا كاسحًا بالإغنيتين جعلتها تندم على ترك الغناء لمدة 10 سنوات، وجاءت لها عروض غنائية وسينمائية ومسرحية، منها عرض المخرج حلمي رفلة، الذي تحمس لعودتها كثيرًا وطلب منها العمل معه في فيلم جديد بعنوان "النغم الساحر" على أن يتضمن أغنية "العيون السود".

وأثناء ذلك قامت المطربة الكبيرة نجاة، برفع قضية على بليغ حمدي، بحكم التنازل الذي معها عن أغنية "العيون السود"، وبالفعل أخذت حكم لصالحها وتم منع الأغنية من إذاعتها في الإذاعة وتم منعها من الفيلم والذي أصبح اسمه "صوت الحب" الذي قامت وردة ببطولته مع الفنان الكبير حسن يوسف، ومن إخراج حلمي رفلة.

وبعد مرور فترة تم الصتالح بين نجاة، وبليغ حمدي، وتنازلت عن القضية، وبدأت الأغنية تذاع مجددًا فحققت نفس النجاح التي حققته في الحفل الأول.

قال عنها وجدي الحكيم، إنها هي أغنية قصة حب وردة وبليغ، حيث كتبت ا بأفكار بليغ الذي أخذ يكتب عن قصة حبه لوردة، وكانت مخصصة من أجل عودة وردة للفن مرة أخرى.

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