برشلونة يعلن عن ترتيب قادته في الموسم الجديد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

أعلن برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن ترتيب قادة الفريق في الموسم الجديد.

وأفاد الموقع الرسمي بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون القائد الأول للفريق وذلك على الرغم من كل ما حدث مؤخرًا وهو القائد الأول منذ رحيل أندريس إنييستا.

وأشار الموقع الرسمي إلى أن سيرجيو بوسكيتس سيكون القائد الثاني للموسم الثالث، حيث أصبح في هذا الترتيب منذ رحيل أندريس إنييستا أيضًا.

وأوضح الموقع الرسمي أن جيرارد بيكي سيكون القائد الثالث للفريق كما كان الوضع في آخر موسمين، في حين سيكون سيرجي روبرتو القائد الرابع للفريق الكتالوني.

أخبار تهمك

نجم ليفربول يصدم برشلونة وكومان

منذ أقل من ساعتين

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 17 ساعة

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تريزيجيه يصنع هدفًا فى فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد وديًا

منذ ساعة

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

منذ 38 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

هدف الأهلي وبيراميدز.. المقاصة يحدد سعر رحيل محمد إبراهيم

منذ 38 دقيقة

تفاصيل عقد رمضان صبحي "الفلكي" مع بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

طلائع الجيش يكشف حقيقة اقتراب كريم طارق من الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:34 م

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

05:16 م

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

04:01 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟