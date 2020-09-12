بلدية المحلة يفوز على ميت خلف وديا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، الفوز على نظيره فريق ميت خلف، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم السبت، بملعب البلدية.

سجل أهداف الفريق المحلاوي، زيكو، وبابا ديوب هدفين، وجاء هدف الفريق المنوفي، عن طريق اللاعب محمد حسين تريكه.

وسبق للبلدية التعادل مؤخرا، خارج ملعبه، مع فريق الداخلية، بدون أهداف، كما تعادل ميت خلف مع جمهورية شبين بهدف لكل منهما.

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