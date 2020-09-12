أوكرانيا تسجل 3103 إصابات جديدة بفيروس كورونا





سجلت أوكرانيا، اليوم السبت، 3103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 151 ألفا و859 إصابة.





وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - بأن البلاد سجلت 72 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3148 شخصا.





ووفقا للبيانات، فإن هناك ألفا و341 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات ال`24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 68 ألفا و346 حالة.





وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، إذ سجلت 428 إصابة، تليها منطقة خاركيف بـ292 حالة وترنوبل بـ 280 حالة ثم منطقة أوديسا بـ 225 حالة.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



