خذل والده ودخل الفن بالصدفة..مالا تعرفه عن خالد النبوي في يوم ميلاده

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحتفل اليوم الفنان خالد النبوى بعيد ميلاده والذي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجماهير.

وبالتزامن مع يوم ميلاده يرصد "الفجر الفني" أبرز المحطات في حياة خالد النبوي:

ولد خالد محمد النبوي في مدينة المنصورة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1989.

دخل خالد النبوي عالم الفن عن طريق الصدفة وبدأه بكونه من ضمن فرق التمثيل التي تقوم بعدد من الأعمال المسرحية.

شاهد خالد النبوي، عدد من كبار الفنانين، والذين أعجبو به مما جعله يلتحق بمعهد الفنون المسرحية عقب ذلك.

خذل "النبوي" والده عندما قرر أن يدخل قسم الأأدبي في الثانوية وذلك عكس رغبة والده الذي أراده أن يصبح طبيبا.

كانت أولى أعمال خالد النبوي فيلم "المواطن مصري" وعقبه فيلم "المهاجر".
أولي مشاركاته الفنية كانت من خلال فيلم "المواطن مصري" للمخرج صلاح أبو سيف ثم فيلم "المهاجر" للمخرج يوسف

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