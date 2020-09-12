هونج كونج تسجل حالة وفاة و13 إصابة جديدة بكورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت منطقة هونج كونج، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و13 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة 4938 حالة.

وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية تشوانج شوك-كوان، إن حالات الإصابة الجديدة جاءت بواقع 9 بعدوى محلية و4 حالات وافدة من الخارج.

وأضافت كوان، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 100 حالة حتى الآن، وأنه تم إجراء نحو مليون و600 ألف اختبار حمض نووي للسكان منذ بدء الاختبارات الجماعية أوائل الشهر الجاري.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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