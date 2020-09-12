محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليدز يونايتد فى الدوري الإنجليزي









أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيواجه نظيره ليدز يونايتد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية كالتالي:





حراسة المرمي: أليسون بيكر.





خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، روبيرتسون.





خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، كيتا.





خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.



