الجيش الموريتاني: بدء إجلاء المتضررين من الفيضانات شرق البلاد

أعلنت وحدات من مشاة البحرية الموريتانية، اليوم السبت، عن بدء عمليات إجلاء المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت شرق البلاد.





وأفادت الإذاعة الموريتانية، أن الوحدات البحرية التي باشرت عمليات الإجلاء مجهزة بزوارق مطاطية، ومعدات خاصة.





ونقلت الإذاعة عن حاكم مقاطعة (كوبني) أحمدو محمدا كاكيه، قوله إن "الأولوية في هذه العملية، تتركز أساسا على إجلاء المرضى وإيصالهم للنقاط والمراكز الصحية لتلقي العلاجات الضرورية".





وأضاف أن العملية تهدف أيضا، إلى تزويد جميع القرى المتضررة بالمواد الغذائية الأساسية، وتمكين الأسر من الوصول إلى المؤسسات التعليمية لتدريس الأبناء بعد فتح الطريق وتأمينها لعبور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، موضحا أن هذه العملية ستتواصل حتى يتم فك العزلة عن جميع قرى البلدية بشكل نهائي.





وتعاني بعض محافظات الشرق والجنوب الموريتاني من فيضانات خلفت خسائر بشرية ومالية وتسببت في قطع خدمات مياه الشرب عن العاصمة الموريتانية لمدة 48 ساعة.



