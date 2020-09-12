محافظ الإسكندرية يكرم أوائل طلاب الثانوية العامة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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كرم اليوم السبت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ٤٠ طالب وطالبة من أوائل طلاب مرحلة الثانوية العامة بمختلف شعبها، تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من التفوق والتقدم والإرتقاء باسم مصر عاليا، وذلك بحضور الأستاذ يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد كمال رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بالجمهورية.

وفي كلمته؛ أعرب المحافظ عن فخره بتواجده مع المتفوقين بالمرحلة الثانوية. مؤكدا أنهم  مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين وسيتم الاعتماد عليهم خلال السنوات القادمة. وحث جميع الطلاب بالاجتهاد ومواصلة الجهد لكي يصلوا إلى أعلى المناصب، موجهم بالحفاظ على هذا التفوق خلال دراستكم الجامعية وبعدها.
وأكد الشريف أن الإسكندرية تعمل علي دعم الشباب والمتفوقين بها، وأنها علي أتم الاستعداد لتلبية أي احتياجات لهم. 

ووجه الشكر إلى جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

وشارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، في حفل تكريم الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والذي أقامته جامعة الإسكندرية تكريما له علي مسيرة العطاء والإنجازات التي قدمها خلال فترة رئاسته للجامعة. 

وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة ورؤساء الجامعة السابقين، وعمداء الكليات ولفيف من الأساتذة والقيادات الأمنية.

وتوجه المحافظ  بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية على ما بذله من جهد وتعاون في جميع الملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة. لافتًا إلى أنه قامة من قامات جامعة الإسكندرية العريقة الذين أسهموا في إثراء الحياة العلمية بالجامعة فضلا عن زيادة التعاون والعلاقات بين قطاعات عديدة على المستوى المحلي والإفريقي والدولي.

وقدم له التهنئة على توليه منصب رئاسة جامعة العلمين الجديدة ليستمر في مسيرة العطاء. مشيرًا إلى أن هذا خير دليل على مدى ثقة القيادة السياسية في خبرته وحكمته.

علي صعيد آخر؛ أكد الشريف علي الدور القوى الذي تقوم به جامعة الإسكندرية فهي بيت الخبرة الأول لمحافظة الإسكندرية، فضلا عن دورها الملحوظ في خدمة المجتمع السكندري. مؤكدا على تعزيز كافة سبل التعاون بين محافظة الإسكندرية وجامعتها العريقة على كافة الأصعدة.

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