تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة وطفليها التوأم بالبحيرة (صور)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
قررت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمد أبو يدك، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بذبح ابنة عمه وطفليها، لجلسة الإثنين المقبل لندب محام المتهم مع استمرار حبسه.

كان المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، أحال المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، ووجهت له النيابة تهم قتل المجنى عليها والمقترن بالشروع فى اغتصابها والمقترن بجريمة أخرى هى قتل طفليها.

كان مدير أمن البحيرة تلقي إخطارًا من مباحث قسم كفر الدوار بالعثور على ثلاثة جثامين لسيدة 23 عاما وطفليها توأم 3 سنوات منحورة أعناقهم بعزبة عثمان بتاريخ 25 أغسطس الماضي، وتوصلت تحريات المباحث بالاشتراك مع الأمن العام إلى قيام نجل عم المجنى عليها سائق تروسيكل ويبلغ من العمر ١٧ عاما بارتكاب الجريمة بعد فشله فى التعدي عليها واغتصابها وخشية من افتضاح أمرة قام بذبحها وذبح طفليها وتركهم فى بركة من الدماء وفر هاربا.

وتمكن ضباط مباحث البحيرة من القبض على المتهم واعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة وقرر بحضوره لشقة المجنى عليها مدعيا مساعدتها فى ترتيب محتوياتها، حيث كانت قد انتقلت إليها وزوجها وطفليها للإقامة بها حديثا وأثناء ذلك حاول التعدى عليها ولدى مقاومتها له استل سكينا من المطبخ وأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ثم قام بقتل طفليها.

وأحيل المتهم لمدير نيابة كفر الدوار الذى باشر التحقيق وأمر بحبس المتهم احتياطيا لاتهامه بقتل ثلاثة من ذوية بدائرة قسم كفر الدوار على ذمة التحقيقات، وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بسرعة محاكمة المتهم وإحالتة للمحاكمة العاجلة.

أخبار تهمك

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

منذ ساعة الا ربع

تريزيجيه يصنع هدفًا فى فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد وديًا

منذ أقل من ساعة

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ ساعتين

تفاصيل عقد رمضان صبحي "الفلكي" مع بيراميدز

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

هدف الأهلي وبيراميدز.. المقاصة يحدد سعر رحيل محمد إبراهيم

منذ أقل من نصف ساعة

نجم ليفربول يصدم برشلونة وكومان

منذ ساعة و 28 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

طلائع الجيش يكشف حقيقة اقتراب كريم طارق من الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:01 م

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

05:34 م

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

05:16 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟