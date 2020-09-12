الهام شاهين تروج لفيلمها الجديد "حظر تجول"

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
روجت الفنانة الهام شاهين جمهورها ومحبيها لفيلمها الجديد والذي يحمل اسم "حظر تجول".

حيث شاركت الهام صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت علي الصورة قائله :"حظر تجول تأليف وإخراج أمير رمسيس ، قريباً.

فيلم "حظر تجول"، يشارك إلهام شاهين ببطولته ، كلاً من أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي، إسراء صبري، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي.

وتتزوج إلهام شاهين، خلال الأحداث من كامل الباشا وتجسد ابنتهما الفنانة أمينة خليل التي تتورط في مشكلة كبيرة تتسبب فى دخول والدتها للسجن.

أخبار تهمك

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

منذ أقل من نصف ساعة

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

طلائع الجيش يكشف حقيقة اقتراب كريم طارق من الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

تريزيجيه يصنع هدفًا فى فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد وديًا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم ليفربول يصدم برشلونة وكومان

منذ ساعة و 25 دقيقة

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عقد رمضان صبحي "الفلكي" مع بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:01 م

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

05:34 م

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

05:16 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟