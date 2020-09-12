برلماني يناشد محافظ الجيزه لتخفيض سعر التصالح لـ 40 % (فيديو)



-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن.



- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما.



- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه.



- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي".



- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر.



- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن.



-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن.



- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي.



- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.





قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس الوزراء أمام الإعلاميين والصحفيين حول مخالفات البناء، يؤكد أنه ملم بكل ما يشغل الشارع المصري، وبالبيروقراطية التي أثرت سلبًا على إجراءات التصالح في مخالفات البناء.وأوضح "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، أنه تم تخفيض نسب التصالح في مخالفات البناء بـ 23 محافظة لنسب تتراوح بين 50-70، مناشدًا محافظ الجيزة بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء لـ 40%، معقبًا: "الأهالي في الجيزة بسطاء".وتابع أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعدي على الأراضي الزراعية يمثل تهديد للأمن الغذائي، وعلى أسعار السلع الغذائية، ويؤدي لظهور شكل عشوائي يؤثر سلبًا على البنية التحتية، وما يترتب عليها من إشكاليات وتكاليف باهظة تتحملها الدولة لتطوير البنية التحتية.وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا.