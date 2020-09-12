عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس وجه باستخلاص الدروس المستفادة من تجربة مصر لمكافحة كورونا منذ اندلاعها عالميًا.